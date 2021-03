Joachim Löw kündigt Ende der Rotation an: "Können keine Rücksicht nehmen"

Vor den richtungweisenden WM-Qualifikationsspielen gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien hat Bundestrainer Joachim Löw das DFB-Team in die Pflicht genommen. Der scheidende Coach fordert zum Start des Länderspieljahres eine Reaktion auf die enttäuschende 0:6-Schlappe gegen Spanien. Auf einer Pressekonferenz am Mittwoch kündigte der 61-Jährige deutlich ein Ende der Rotation an: "Ich habe – gerade im letzten Jahr – viel Rücksicht genommen auf die Spieler und die Vereine, jetzt können wir keine Rücksicht nehmen", sagte der Bundestrainer vor dem Spiel am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL).

