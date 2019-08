Joachim Löw spricht über den Comeback-Plan von Leroy Sané und den geplatzten Bayern-Transfer

EM 2020 offenbar nicht in Gefahr

"Ich gehe davon aus, dass er im Januar wieder ins Training einsteigt und dann wieder voll belastbar ist", sagte Löw bei einem DFB-Pressegespräch am Donnerstagmittag. Der Bundestrainer sieht Sanés Teilnahme an der EM 2020 nicht in Gefahr. "Er hat dann fast ein halbes Jahr Zeit. Leroy nimmt eine wichtige Rolle in den Planungen ein - ich rechne natürlich mit ihm", so Löw.