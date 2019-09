DFB-Zoff zwischen Neuer und ter Stegen: Löw beschwichtigt, Bayern-Keeper schweigt

Der Streit um die Stammtorhüter-Position in der deutschen Nationalmannschaft zwischen Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen hatte sich zuletzt immer weiter zugespitzt. Am Dienstag haben sich nun Bundestrainer Joachim Löw sowie DFB-Kapitän Neuer um Beschwichtigung bemüht. Während Löw gegenüber der Bild Verständnis für die Debatte um die Nummer eins im DFB-Team äußerte, hielt sich Neuer mit Aussagen über seinen Konkurrenten ter Stegen zurück. "Von mir aus wird es keine Aussagen mehr dazu geben", sagte der Bayern-Keeper während der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Auftakt gegen Roter Stern Belgrad mit ruhiger Stimme.

Ter Stegen gegen Neuer: Löw versucht, Schärfe aus Streit zu nehmen

Auch Bundestrainer Joachim Löw versuchte, die Schärfe aus der Diskussion zu nehmen: "Wir alle können uns doch nur freuen, mit Manuel Neuer und Marc-Andre ter Stegen zwei Weltklassetorhüter zu haben", so Löw gegenüber der Bild. "Es ist doch klar, dass jeder einzelne ehrgeizig ist und auch spielen will, in der Nationalmannschaft brauchen und wollen wir diesen Konkurrenzkampf."

Bundestrainer Joachim Löw: Das sagt er zum Ter-Stegen-Konter gegen Neuer

Am Montag folgte dann der Ter-Stegen-Konter: "Manu muss sicherlich nichts zu meinen Gefühlen sagen und diese bewerten, meine ich", sagte der Barcelona-Torwart. Ter Stegens Worte richteten sich auch gegen Bundestrainer Joachim Löw, der dem 27-Jährigen in der vorigen Woche intern wohl einen Einsatz im zweiten EM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland zugesagt hatte, dann aber nach der Niederlage gegen Holland weiter auf Neuer gesetzt hatte. "Du kannst keinen Konkurrenzkampf ausrufen und dann erwarten, dass Spieler, die nicht spielen, glücklich über die Situation sind", erklärte ter Stegen

Jetzt antwortete Löw auf die Spitze von ter Stegen - bemüht dem Barcelona-Keeper seinen forschen Ton nachzusehen: "Andy Köpke und ich stehen zu unserem Wort, dass auch Marc seine Chancen bei uns bekommen wird. Wir können seine Enttäuschung verstehen, doch es ist nun mal so, dass nur einer spielen kann", sagte der 59-Jährige. "Im Juni hatten wir ihn eingeplant, da war er leider angeschlagen. Manu hat bei uns zuletzt sehr gute Leistungen gezeigt. Er ist unser Kapitän."

Neuer will nach neuen Ter-Stegen-Aussagen schweigen

Von Neuer selbst gab es am Dienstag keinen erneuten Konter gegen ter Stegen - er verpasste sich stattdessen einen Maulkorb im Verbal-Duell mit der Nummer zwei im DFB-Tor: "Wir reden immer persönlich. Das ist eh immer am besten. Ich muss sagen, dass ich dazu nichts mehr sagen werde", so Neuer trocken. "Ich habe mein Statement beim ersten Mal abgegeben."

An seiner Aussage, dass er sich aktuell in Top-Form befinde halte er aber fest: "Man muss nur die letzten Spiele sehen, die ich gemacht hab: Nach der Verletzung an der Wade und meiner Rückkehr habe ich gegen Leipzig gut begonnen und die Länderspiele gut bestritten."

