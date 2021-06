Joachim Löw glaubt an Aussprache mit Mesut Özil: "Der Tag wird kommen"

Das 0:2 in Wembley gegen England am Dienstagabend hat auch das Ende von Joachim Löw als Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft besiegelt. Am Mittwoch meldete sich Löw noch mal mit emotionalen Worten über seine Amtszeit aus Herzogenaurach, wohin das DFB-Team nach der Achtelfinal-Niederlage zurückgereist war. "Es sind viele Momente, viele Bilder, die ich in meinem Herzen abgespeichert habe", sagte Löw. Nur mit Mesut Özil muss er noch seinen Frieden machen. Anzeige

"Natürlich war es für mich nach 2018 eine große Enttäuschung, auch eine menschliche, als Mesut zurückgetreten ist und wir danach nicht gesprochen haben", erklärte Löw auf Nachfrage des SPORTBUZZER. "Aber ich denke, es wird die Zeit kommen, wenn wir uns treffen und uns unterhalten werden." Ex-Nationalspieler Özil hatte für das größte Theater in der Löw-Ära gesorgt. Der Mittelfeldspieler war nach dem Vorrunden-Aus in Russland aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Der Grund damals: Özil fühlte sich vom DFB in der Affäre um die Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Stich gelassen und warf dem Verband in einer Social-Media-Botschaft Rassismus vor.