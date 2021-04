Als Löw-Nachfolger: DFB will Kontakt zu Bayern-Trainer Hansi Flick aufnehmen

Flick hatte erst am Dienstag vom deutschen Rekordmeister die erwünschte Freigabe aus seinem eigentlich bis 2023 befristeten Vertrag erhalten . Der FC Bayern hatte in diesem Zug auch Julian Nagelsmann als künftigen Coach der Münchener vermeldet. Flicks Abgang war wohl vor allem von Meinungsverschiedenheiten über die Transfer-Politik bei den Münchnern forciert worden. Der Weg zum DFB wäre für ihn durch die vorzeitige Vertragsauflösung frei.

Flick ist beim DFB ein bekanntes Gesicht. 2006 wurde er Assistent des damals vom Co- zum Bundestrainer aufgestiegenen Löw. Gemeinsam gewannen die beiden mit der Nationalmannschaft 2014 in Brasilien den vierten WM-Titel für Deutschland. Nach Bekanntwerden von Löws Rücktritt nach der EM im Sommer hatte es unmittelbar Spekulationen um Flick als möglichen Nachfolger gegeben. Trotz Vertrags beim FC Bayern hatte dieser ein Bekenntnis zum deutschen Rekordmeister lange vermieden. Schließlich gab er einseitig bekannt, seinen Vertrag in München zum Saisonende auflösen zu wollen.