Löw-Nachfolger mit "Vorfreude": Das ist der Zeitplan für den DFB-Neustart unter Hansi Flick

Der Eiertanz ist vorbei, die sportliche Zukunft der Nationalmannschaft geklärt. Wie zu erwarten wird Hansi Flick den Posten von Bundestrainer Joachim Löw nach der Europameisterschaft übernehmen. Am Dienstagmorgen setzte der 56-Jährige in der DFB-Zentrale in Frankfurt seine Unterschrift unter einen bis nach der Heim-EM 2024 gültigen und mit rund 6 Millionen Euro pro Jahr dotierten Vertrag. Anzeige

„Ich bin sehr stolz, dass es uns gelungen ist, Hansi Flick für den Posten des Bundestrainers zu verpflichten. Er stand von Anfang an ganz oben auf meiner Wunschliste“, sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff, der mit Generalsekretär Friedrich Curtius die Gespräche geführt hatte. Flick ist der elfte DFB-Coach und bereits der siebte, der zuvor schon mal als Assistent des Bundestrainers (von 2006 bis 2014) gearbeitet hatte. Der siebenfache Titeltrainer des FC Bayern München war zuletzt auch in England bei Tottenham Hotspur und in Spanien beim FC Barcelona gehandelt worden.

Hansi Flick: Die Bilder seiner Karriere Hansi Flick hat mit dem FC Bayern München in anderthalb Saisons sieben Titel gewonnen und wird nun neuer Bundestrainer. Der frühere Co-Trainer von DFB-Coach Joachim Löw hat eine bewegte Karriere im Profifußball hinter sich. Der SPORTBUZZER zeigt die Laufbahn Flicks in Bildern. ©

Rechtzeitig vor dem Start in die Vorbereitung auf die bevorstehende EM am kommenden Freitag in Seefeld (Tirol) ist die wichtigste sportliche Personalie, die Löw-Nachfolge, damit vom Tisch. Flick, der nun erst mal in den Urlaub geht, wurde in der Mitteilung zitiert: „Meine Vorfreude ist riesig, denn ich sehe die Klasse der Spieler, gerade auch der jungen Spieler, in Deutschland. Jetzt ist aber nicht wichtig, was ab September sein wird, sondern die anstehende EM. Jogi Löw hat einen großen Abschluss seiner Karriere als Bundestrainer mehr als verdient.“

Flick sitzt Anfang September erstmals auf der DFB-Bank Offiziell gilt Flicks Kontrakt ab 1. Juli, erstmals auf der Bank sitzen wird er aber erst beim Länderspiel-Dreierpack in der WM-Qualifikation in Liechtenstein (2. September), gegen Armenien (5. September) und drei Tage später auf Island. Es folgen in diesem Jahr noch je zwei weitere Pflichtspiele im Oktober und November. Zeit zum Experimentieren gibt es dabei nicht. Denn in der Gruppe J ist die DFB-Auswahl auf dem Weg nach Katar 2022 nach dem peinlichen 1:2 gegen Nordmazedonien nur Dritter. Lediglich der Gruppensieger qualifiziert sich direkt. Der Zweite muss in zwei schwierige Play-off-Runden.

Weitere Vertragsdetails sind noch offen. Nach Informationen des SPORTBUZZER, des Sportportals des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), ist aber damit zu rechnen, dass es ein Ablösespiel zwischen der Nationalmannschaft und Flicks altem Arbeitgeber FC Bayern München geben wird und die Einnahmen daraus an den Klub gehen. Auch die Besetzung der Trainerassistenten soll erst in den Wochen nach der EM geregelt werden. Gut möglich, dass Flick Deutschlands Rekordtorschützen Miroslav Klose aus München mitbringt, der den FC Bayern ebenfalls verlässt. Mit Co-Trainer Marcus Sorg und Torwarttrainer Andreas Köpke ist der zukünftige Chef aus seinen ersten DFB-Zeiten bestens vertraut und dürfte weiterhin mit ihnen zusammenarbeiten wollen.

Boateng-Rückkehr ist nicht ausgeschlossen Spannend wird sein, inwieweit sich die Mannschaft unter dem neuen Trainer ändert. Im Interview mit dem SPORTBUZZER hatte Flick beispielsweise betont, dass Jérôme Boateng eine EM-Nominierung aus seiner Sicht verdient gehabt hätte. Je nachdem, für welchen Klub der Weltmeister künftig auflaufen wird, ist eine DFB-Rückkehr unter Flick nicht ausgeschlossen. Außerdem erhöhen sich die Chancen, dass zumindest Thomas Müller auch nach dem Turnier weitermachen wird – schließlich fand er unter Flick bei Bayern zurück zu alter Stärke.