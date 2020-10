EM-Casting: Joachim Löw deutet Nominierung weiterer DFB-Debütanten an

Auch aufgrund des coronabedingt engen Termin-Kalenders ist das EM-Casting von Joachim Löw auch mit Blick auf den nächsten Länderspiel-Dreierpack im kommenden Monat weiterhin nicht abgeschlossen. "Wir müssen wieder einen größeren Kader nominieren, das ist klar. Wir haben dann drei Spiele in neun Tagen. Das ist kaum machbar für die, die auch im internationalen Wettbewerb spielen und ständig englische Wochen haben", sagte der Bundestrainer nach dem 3:3 am Dienstagabend in Köln gegen die Schweiz im ARD-Interview: "Ich habe ja immer gesagt: da müssen wir Rücksicht nehmen. Das werden wir auch tun."

Löw deutete an, dass er möglicherweise weiteren DFB-Debütanten eine Chance geben werde: "Da gibt es natürlich auch wieder die Chance für den einen oder anderen jungen Spieler, sich zu zeigen. Diejenigen, die jetzt permanent die hohe Belastung haben, die muss man steuern." Schon beim gerade beendeten Lehrgang mit den Spielen gegen die Türkei (3:3) in der Ukraine (2:1) und eben gegen die Schweiz hatte Löw auch auf neue Gesichter gesetzt. So bestritten die beiden Gladbacher Jonas Hofmann und Florian Neuhaus und der Dortmunder Mo Dahoud jeweils ihr erstes Länderspiel. Seit 2006 verhalf der Bundestrainer insgesamt 110 Spielern zu ihrem DFB-Debüt.

Nationalmannschaft: Alle Debütanten unter Joachim Löw Alle Nationalmannschafts-Debütanten unter Bundestrainer Joachim Löw im Überblick - kickt Euch durch die Galerie. ©