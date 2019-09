Joachim Löw erklärt Arbeit mit neuer Spielergeneration: "Jeder ist ein eigenes Unternehmen"

Löw: "Die aktuelle Generation tickt einfach anders"

In den Phasen, in denen ihm seine Nationalspieler zur Verfügung stehen , hat der 59-Jährige über die Jahre Veränderungen an seiner Arbeitsweise vorgenommen , um diese den neuen Gegebenheiten anzupassen „Die aktuelle Generation tickt einfach anders. Die Spieler setzen mehr auf Kommunikation, sie wollen auch über die Medien angesprochen werden, wollen die Dinge sehen, verstehen, die man mit ihnen bespricht. Für uns bedeutet das, dass wir gewisse Informationen stärker als früher visualisieren.“

Löw über WM 2018: "Im Ballbesitz fast gestorben"

Diese Strategie sei heutzutage aber nicht mehr allein gültig. Löw erinnert an die verkorkste WM 2018. „Da sind wir in diesem Ballbesitz fast gestorben, es gab keine schnellen Umschaltphasen mehr, wir haben es zu langsam gemacht. Im Kopf und auf dem Platz. Wir hatten nicht mehr die Bereitschaft, den Gegner mit Tempoläufen in Verlegenheit zu bringen. Deshalb mussten wir unser Spiel wieder anpassen, denn die Herausforderungen sind andere geworden“, sagt er, betont aber, dass der Ballbesitz-Fußball weiterhin seine Berechtigung habe: „Man muss ihn nur etwas anders ausüben. Und es ist nicht mehr so wie früher, dass die Defensive Turniere gewinnt, sondern die Mannschaft, die Tore erzielt.“