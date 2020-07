Bericht: Bundestrainer Joachim Löw plant mit Gladbachs Florian Neuhaus und Bergamo-Star Robin Gosens

Gosens schon lange im DFB-Fokus

Neben den Testspielen am 7. Oktober in Köln gegen die Türkei und am 11. November in Leipzig gegen die Tschechische Republik trifft Deutschland in der Nations League am 3. September auf Spanien. Drei Tage später folgt in der Staffel 4 der stärksten Liga A die Begegnung in der Schweiz. Am 10. Oktober steht das Gastspiel in der Ukraine auf dem Programm, am 13. Oktober das Heimspiel gegen die Schweiz. Das Rückspiel gegen die Ukraine ist für den 14. November angesetzt, mit dem Auftritt bei Ex-Welt- und Europameister Spanien endet am 17. November die Vorrunde für die DFB-Auswahl.