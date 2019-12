Joachim Löw scherzt wegen Hammer-Gruppe bei EM über Los-Fee Philipp Lahm: "Müsste man entlassen"

Es kam, wie es kommen musste: Die deutsche Nationalmannschaft hat bei der Auslosung für die EM 2020 die schwersten aller möglichen Gruppen-Gegner zugeteilt bekommen. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw trifft bei dem Pan-Europa-Turnier im kommenden Jahr auf Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal. Verantwortlich dafür, dass Deutschland das Team um Superstar Cristiano Ronaldo als Gegner bekommen hat, ist ein Weltmeister von 2014: Philipp Lahm . Als einer von elf Los-Feen hat er bei der Zeremonie in Bukarest mit dafür gesorgt, dass es für die Löw-Truppe besonders schwer wird , in die K.o.-Phase einzuziehen.

Lahm reagiert gelassen auf Scherz von Löw

Diese Tatsache nahm der Bundestrainer zum Anlass, scherzhaft Konsequenzen für Lahm zu fordern. In einem Interview nach der Auslosung sagte der 59 Jahre alte Löw: "Der Philipp Lahm... Also für so eine Auslosung müsste man ihn normalerweise wieder entlassen beim DFB." Lahm nahm den Seitenhieb gerne an und reagierte äußerst gelassen. "Ich weiß gar nicht, ob ihm das überhaupt zusteht, mich zu entlassen. Im Verhältnis Spieler und Trainer geht es, da hätte er es machen können. Aber so? Weiß ich jetzt noch nicht...", konterte der Ex-Bayern-Profi.