Joachim Löw erklärt Plan für Nations-League-Spiele - Riesenlob für Debütant Philipp Max

Nach den aufgrund der knappen Personallage erzwungenen Experimenten beim 1:0-Testspielsieg gegen Tschechien soll die deutsche Nationalmannschaft in den abschließenden Partien der Nations-League-Gruppenphase klare Strukturen und mehr Konturen bekommen. So kündigte Joachim Löw nach dem Erfolg in Leipzig an, dass eine Rotation des Stammpersonals in den Begegnungen am Samstag gegen die Ukraine und drei Tage später in Spanien ausbleiben werde. "Wir werden in den Spielen nicht viel wechseln", sagte der Bundestrainer am Mittwochabend bei RTL und betonte, dass es mit Blick auf die EM im kommenden Jahr "ums Einspielen" gehen werde.

