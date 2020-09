Joachim Löw rät PSG-Profi Julian Draxler zu Wechsel: "Würde ihm wahrscheinlich entscheidend helfen"

Bundestrainer Joachim Löw rät seinem Nationalspieler Julian Draxler zu einem Wechsel, sollte dieser bei Paris Saint-Germain nicht mehr Einsatzzeiten bekommen. "Für Julian wäre es wichtig, auch in dem Alter, vielleicht einen Schritt zu machen, wo er regelmäßig spielt", sagte Löw am Samstag vor dem zweiten Spiel in der Nations League am Sonntag (20.45 Uhr/ZDF) in Basel gegen die Schweiz. "Das würde ihm wahrscheinlich schon entscheidend helfen."