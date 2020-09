Wegen Spielplan und Auswechslungen: Joachim Löw übt deutliche Kritik und sorgt sich um Spieler

Insgesamt stehen für das DFB-Team in den knapp vier Monaten bis zum Jahresende noch sieben Länderspiele auf dem Programm. Nach der zweiten Nations-League-Begegnung am Sonntag in Basel gegen die Schweiz steht der erste Dreier-Termin an. Am 7. Oktober empfängt Deutschland die Türkei in Köln zum Test, am 10. Oktober geht es in der Nations League in der Ukraine um Punkte, am 13. Oktober heißt erneut in Köln die Schweiz der Gegner. Ein ähnliches Prozedere wartet dann im November: Dann geht es gegen Tschechien (11. November), die Ukraine (14. November) und Spanien (17. November).