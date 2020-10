Bundestrainer Joachim Löw erklärt Spielsystem nach Kritik: "Mit Umstellung kein Problem"

Nach einem Regenerationstag im Teamhotel direkt am Rhein schaltet Joachim Löw ein weiteres Mal in den Wettkampfmodus. Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich in Köln auf ihr drittes Spiel innerhalb von sieben Tagen vor. Am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) soll aus dem Premierenerfolg in der Nations League im Heimspiel gegen die Schweiz ein kleiner Trend gemacht werden. Doch mit welcher Ausrichtung schickt der Bundestrainer seine Elf dieses Mal auf den Platz? Zuletzt gab es viele Diskussionen - besonders um die Abwehr.