Joachim Löw erklärt Spieler-Scouting und kontert Kritiker: "Ich würde zu Fuß ins Stadion laufen" 

Joachim Löw hat Kritik an seinem Verzicht auf Stadionbesuche bei Bundesliga-Spielen entschieden zurückgewiesen und die Gründe für diese Entscheidung erklärt. "Wir würden am liebsten zu Fuß in jedes Stadion laufen, wenn wir das machen könnten", betonte der Bundestrainer und verwies dann auf die der Corona-Pandemie geschuldeten schwierigen Umstände: "Es war die klare Anweisung an uns, auch von den Ärzten in der Nationalmannschaft, uns nicht in den Stadien zu begeben." Man wolle weder sich noch andere gefährden. "Es war klar, dass wir das bis zum Jahresende in dieser gefährlichen Situation so umsetzen", meinte der 60-Jährige auf einer Pressekonferenz am Montagnachmittag.

