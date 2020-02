Bundestrainer Joachim Löw: Comeback von Hummels und Müller ist "mögliche Option"

Löw: Comeback von Hummels und Müller möglich

"Mats Hummels und Thomas Müller sind, genauso wie Jerome Boateng, Spieler mit einer außergewöhnlichen Qualität und mit großen Verdiensten für Deutschland", betonte Löw in einem Interview mit der Bild am Sonntag. Angesichts der starken Leistungen insbesondere von Hummels und Müller in dieser Saison will der Bundestrainer ein Comeback nicht ausschließen - allerdings nur unter einer Bedingung. "Ich weiß, dass ich mich als mögliche Option auf sie verlassen könnte, wenn wir kurz vor der EM Probleme bekämen", so der 59-Jährige, betonte jedoch: "Jetzt ist es aber zu früh, um Fragen zu beantworten, die sich noch nicht stellen."