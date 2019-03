Nach Ansicht von Ex-Nationalspieler Olaf Thon wird der neue Knallhart-Kurs von Bundestrainer Joachim Löw bald den nächsten Weltmeister von 2014 treffen. "Ich bin sicher, dass weitere verdiente Spieler folgen werden. Toni Kroos wird der Nächste sein müssen, und zwar zeitnah", sagte Thon dem Kicker. Am Dienstag hatte Löw dem Bayern-Trio Mats Hummels (30), Thomas Müller (29) und Jerome Boateng (30) mitgeteilt, dass er künftig ohne sie plane. Besonders Müller hatte darauf erbost reagiert und dem DFB unter anderem "schlechten Stil" vorgeworfen .

Thon kann den Frust des Offensivspielers nur zum Teil nachvollziehen. "Bei Müller habe ich jetzt nicht die ganz große Notwendigkeit erkannt, einen Aufschrei löst seine künftige Nichtberücksichtigung bei mir nun aber auch nicht hervor", sagte der Weltmeister von 1990. Zur Ausmusterung des Innenverteidiger-Duos Hummels/Boateng ergänzte Thon: "Schon vor einiger Zeit habe ich gesagt, dass sich Hummels und Boateng nicht mehr in Höchstform befinden, sportlich betrachtet finde ich Löws Entscheidung daher völlig nachvollziehbar."

In Sachen Kroos (29) ist Thon nicht der einzige Zweifler - auch der frühere Weltklasse-Innenverteidiger Jürgen Kohler glaubt nicht daran, dass die DFB-Karriere des Stars von Real Madrid noch von langer Dauer sein wird. Sein Urteil: "Kroos wirkt bei Real ausgelaugt." Kohler geht im Kicker sogar noch weiter und stellt auch Torhüter Manuel Neuer in Frage: "Neuer ist zwar weiter ein erstklassiger Torwart, aber in ter Stegen steht ein sechs Jahre jüngerer und würdiger Nachfolger parat." Nach SPORTBUZZER-Informationen plant Löw allerdings vorerst keine weiteren gravierenden Einschnitte im Kader.