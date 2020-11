Löw lässt TV-Quote gegen Tschechien kalt: Fan-Interesse bei der EM "wieder sehr hoch"

Bundestrainer Joachim Löw zeigt sich ob des aktuell geringen Interesses an den Spielen der deutschen Nationalmannschaft unbesorgt. "Klar war das jetzt so", sagte der 60-Jährige mit Blick auf die ernüchternde TV-Quote des Spiels gegen Tschechien. Das 1:0 im Testspiel schauten sich bei RTL 5,42 Millionen Menschen an, der Marktanteil lag bei lediglich 18,2 Prozent - die schwächste Zahl für ein Abendspiel des DFB-Teams in den letzten 20 Jahren. Löw betonte auf der Pressekonferenz vor dem Nations-League-Spiel gegen die Ukraine am Samstag (20.45 Uhr/ZDF), dass es "diese Phasen bei der Nationalmannschaft immer mal gab".

