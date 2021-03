"Danke für die WM 2014": Netzreaktionen zum Löw-Abschied und der Nachfolger-Suche

Joachim Löw steht nach der EM im kommenden Sommer nicht mehr als Bundestrainer zur Verfügung. Der Weltmeister-Trainer von 2014 beendet seine Zusammenarbeit mit dem DFB bereits 2021 und nicht nach Ende seines Vertrages am Ende der WM 2022. "Ich gehe diesen Schritt ganz bewusst, voller Stolz und mit riesiger Dankbarkeit, gleichzeitig aber weiterhin mit einer ungebrochen großen Motivation, was das bevorstehende EM-Turnier angeht", wurde der 61-Jährige in der Mitteilung zitiert.

Seit dem Debakel bei der WM 2018 in Russland, als die DFB-Auswahl als Titelverteidiger bereits in der Vorrunde scheiterte, stand Löw in der Kritik. Besonders die Fans forderten eine Entlassung des Bundestrainers. Jetzt fallen die Reaktionen auf den angekündigten Rücktritt unterschiedlich aus - in Summe überwiegt bei den DFB-Anhängern jedoch die Dankbarkeit für die vergangenen Jahre.