Torhüter-Debatte: Bundestrainer Joachim Löw äußert sich zu Attacken von Bayern-Boss Uli Hoeneß

Joachim Löw lässt die Verbalattacken von Bayern-Präsident Uli Hoeneß in der Debatte um die Nationaltorhüter Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen an sich abtropfen. "Von so etwas lasse ich mich nicht beeinflussen", sagte der Bundestrainer der BamS: "Das lässt mich völlig entspannt in die Zukunft blicken." Löw war von Hoeneß in dessen Generalabrechung zwar nie namentlich genannt worden, rückte als wichtigstes Mitglied der sportlichen DFB-Führung aber zwangsläufig in den Fokus. So hatte Hoeneß unter anderem gewettert, dass er sich von Seiten des Verbandes "mehr Unterstützung" für Neuer "erwartet" hätte.