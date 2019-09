Joachim Löw erklärt: Deshalb stimmte ich bei der Weltfußballer-Wahl für Real-Madrid-Star Eden Hazard

Löw schwärmt von Real-Superstar Hazard "Er kann ein Spiel lesen"

Eden Hazard noch ohne Torbeteiligung bei Real Madrid

In der Saisonvorbereitung konnte der 28-Jährige allerdings nicht komplett überzeugen. Neben schwachen Auftritten in Testspielen soll er auch mit einigen Kilos zu viel auf den Hüften aus dem Urlaub gekommen sein. In der aktuellen Saison war Hazard in drei Pflichtspieleinsätzen noch an keinem Real-Treffer beteiligt.