Joachim Löw warnt vor Cristiano Ronaldo: "Er kann mehr als Cola-Flaschen verschieben"

Für die deutsche Nationalmannschaft steht nach der 0:1-Auftaktpleite gegen Frankreich am Samstag (18 Uhr/ARD und Magenta TV) das zweite Gruppenspiel dieser Europameisterschaft an. Gegner in der Münchner Arena wird Portugal sein. Bundestrainer Joachim Löw hat auf der Pressekonferenz vor dem Top-Duell gegen den amtierenden Europameister eindrücklich vor den Stars der Portugiesen gewarnt - insbesondere natürlich auch vor Superstar Cristiano Ronaldo. "Er kann mehr als Cola-Flaschen verschieben. Er kann besondere Tore machen. Er hat Qualitäten, die man im Verbund lösen muss", sagte Löw.

