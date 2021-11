"Lust kommt allmählich zurück": Joachim Löw spricht von baldiger Rückkehr als Trainer

Erst der Rücktritt - und jetzt? Der langjährige Bundestrainer Joachim Löw schließt ein baldige Rückkehr auf die Trainerbank nicht aus. "Das ist durchaus vorstellbar. Nach so langer Zeit brauchte ich ein halbes Jahr oder vielleicht ein Jahr, um Abstand zu gewinnen und zu orientieren. Die Lust kommt allmählich zurück und die Motivation", sagte Löw am Donnerstag am Rande des WM-Qualifikationsspiels gegen Liechtenstein beim TV-Sender RTL in Wolfsburg, wo er vor Anpfiff offiziell verabschiedet wurde.

