Löw über Zukunft nach DFB-Rücktritt: Darum denkt der Bundestrainer noch nicht an den Ruhestand

Joachim Löw denkt nach seiner langen Amtszeit als Bundestrainer im Anschluss an die Europameisterschaft im Sommer noch nicht an den Fußball-Ruhestand. Im "Schaukelstuhl" sehe er sich dann noch nicht, sagte der 61-Jährige im Interview bei Bayern 1 in der Sendung "Heute im Stadion". "Dafür macht mir ja alles irgendwie zu viel Freude. Da habe ich schon noch eine große Motivation."

