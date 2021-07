TV-Experte oder weiter Trainer? Ottmar Hitzfeld: Das rate ich Joachim Löw 

Joachim Löw hat fertig als Bundestrainer. Den Job ist er los – und damit auch all den Druck, die belastende Erwartungshaltung. Wer an vorderster Front arbeitet, bekommt den Wind der Widerstände mit voller Wucht ab. Die 15 Amtsjahre sind in Löws Gesicht abzulesen. Die Flut der Gedanken wird in den nächsten Tagen über den 61-Jährigen hereinbrechen, ein innerer Sturm der Gefühle zieht auf. "All die Emotionen muss ich jetzt einordnen und verarbeiten", meinte Löw am Mittwoch, seinem letzten Tag im Amt. Um "diese schwere Last der Verantwortung" abzustreifen, sei "eine emotionale Pause wichtig" für ihn. Er müsse jetzt "die Enttäuschung und die Leere auch zulassen". Seine Hoffnung: "Dann wird auch wieder neue Energie kommen." Anzeige

Nach all seinen Turnieren ab der EM 2008 hat er sich, im Erfolg wie im Misserfolg, erst einmal zurückgezogen, gegrübelt und gehadert. Jogi, der Einsiedler, verstummte so lange bis einige Medien ihn zur Fahndung ausschrieben. Jedes Mal straffte sich Löw, kam zurück. Nun kann er loslassen. Es wird gar nicht so weh tun. Den Status, beim "Verlassen der Haustür ein Objekt der Öffentlichkeit" zu sein, wie er einmal sagte, ist er bald los. Auch die Aufmerksamkeit der Medien wird nachlassen.

"Jogi Löw hat Überragendes geleistet, ist mit dem Gewinn des WM-Titels in die Geschichte eingegangen", sagte der ehemalige Bayern- und Dortmund-Trainer Ottmar Hitzfeld dem SPORTBUZZER über Löws Lebenswerk und ergänzte: "Sich über 15 Jahre so lange zu halten, kann man nicht hoch genug einschätzen." An Nachfolger und Freund Hansi Flick übergebe er mit Stolz, so Löw und versicherte: "Mein Herz schlägt weiter schwarz-rot-gold." Als Fan auf der heimischen Couch? Oder startet er eines Tages – für diesen Sommer hat er dies ausgeschlossen - doch noch einmal als Trainer durch, übernimmt eine Vereinsmannschaft?





"Vom Ruhestand habe ich nie gesprochen", betonte Löw. "Ich weiß nicht, ob er gut beraten wäre, sich den Stress noch einmal anzutun mit rund 60 Spielen im Jahr, das ist eine hohe Belastung", findet Hitzfeld. Also ein neuer Job als Nationaltrainer? Doch bei welchem Verband? Die Sprachbarriere ist sicher ein Hindernis. "Spanien, Italien, England, Frankreich – das passt eigentlich nicht", sagte Hitzfeld, der von 2008 bis 2014 die Schweizer Nationalelf coachte und nun sein "Leben als Rentner genießt". Die Schweiz - könnte das eine Anlaufstelle für den Schwarzwälder Löw sein, der in Freiburg lebt? Oder als österreichischer Bundestrainer? Für Hitzfeld wäre die "Fallhöhe zu hoch". Sein Rat an Löw: "TV-Experte ist der beste Job, dazu kann ich ihm nur raten."