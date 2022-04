Fans in Verl sehen neun Tore: 1. FC Magdeburg siegt für verstorbene Klub-Legende Joachim Streich

Einen Tag nach dem Tod von Klub-Legende Joachim Streich hat Tabellenführer 1. FC Magdeburg in der 3. Liga einen spektakulären Sieg gefeiert. Beim SC Verl siegte der FCM am Sonntag vor 2333 Zuschauern mit 5:4 (2:1). Luca Schuler (18. Minute), Cyrill Akono (32./Eigentor), Amara Condé (51.), Raphael Obermair (61.) und Tatsuya Ito (88.) trafen für den FCM. Akono (6.), Ron Berlinski (56./64.) sowie Lukas Petkov (59.) waren für die Gastgeber erfolgreich. Magdeburg kann am kommenden Sonntag gegen Zwickau (14 Uhr/MagentaSport) den Aufstieg perfekt machen.

