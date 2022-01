Joachim Streich erinnert sich an Hans-Jürgen Dörner: "Dixie konnte alles spielen"

Dresden. Groß überrascht war Joachim Streich nicht mehr, aber nicht minder traurig, als er die Nachricht aus Dresden erhielt, dass Hans-Jürgen Dörner gestorben ist. „Ich wusste schon länger, dass es ihm gesundheitlich nicht gut ging“, sagt der 70-Jährige. Der DDR-Rekordauswahlspieler (102 A-Einsätze) und „Dixie“, der nur zwei Länderspiele weniger absolvieren durfte, entstammten dem gleichen Jahrgang. Sie verband eine Menge, obwohl sie in der DDR-Oberliga mit ihren Vereinen Konkurrenten waren. In der Auswahl und abseits des Platzes waren sie Kameraden, die gern miteinander kickten oder einfach gut gelaunt und redselig Zeit miteinander verbrachten. Anzeige

„Er war ein feiner Mensch, mit dem ich immer sehr gut ausgekommen bin. Das hat auch angehalten, als wir als Aktive aufgehört haben. Wir sind ja über Jahrzehnte hinweg oft zusammen gewesen, haben mit- und gegeneinander gespielt, viele Reisen zusammen gemacht. Das ging ja 1968 mit der Junioren-Auswahl los – wir haben uns damals auf das UEFA-Junioren-Turnier 1969 vorbereitet“, erinnert sich Streich. Für das U18-Turnier, das in der DDR stattfand, lud Trainer Rudi Krause neben dem Wismarer Streich auch den Görlitzer Dörner ein, weil der besonders durch seine Vielseitigkeit glänzte. „,Dixie’ konnte alles spielen. 1969 war er bei der Junioren-Auswahl als Ersatztorwart nominiert. Das hat Krause gemacht, um insgeheim einen Feldspieler mehr zu haben.“

Als solcher spielte Dörner dann auch und wurde am Ende des Heimturnieres mit den Gastgebern Vize-Europameister. Den Titel verpassten Streich und er nur äußerst knapp, denn nach einem 1:1 im Finale gegen Bulgarien wurde keine Verlängerung gespielt, sondern der Sieger per Losentscheid gekürt. Die DDR verlor zwar, aber Dörner wurde immerhin zum besten Spieler des Turniers gewählt. Einem Turnier, an dem auf Seiten der von Udo Lattek trainierten Bundesrepublik spätere Größen wie Paul Breitner und Uli Hoeneß teilgenommen hatten.



"Gesicht des Ostfußballs"

Wenn der Stürmer Joachim Streich später in der Liga auf den Libero Hans-Jürgen Dörner traf, dann hatte er mit dessen Spielweise nicht selten zu kämpfen. „Die Position hat er ja völlig neu interpretiert. Damals spielte man ja noch mit klassischem Libero oder Ausputzer, aber ,Dixie’ ist ja bei jedem Angriff mit nach vorn gegangen, weil er spielerisch so stark war. Er ist immer wieder ins Mittelfeld aufgerückt, weil er auch Stürmerblut in sich hatte. Das war für mich als Stürmer mehr als unangenehm, denn du musstest damals ja immer hinterher.“

DDR-Fußballer Hans-Jürgen Dörner (2.v.r), der später per Foulstrafstoß das 3:0 erzielt, stoppt lässig einen französischen Angriff am 25.07.1976 im Lansdowne Park von Ottawa während des Viertelfinalspieles der Olympischen Sommerspiele in Kanada. © dpa

Auf die Socken hat Streich als Hansa-Angreifer oder später als Magdeburger Sturmführer von Dörner kaum mal was bekommen, obwohl der Sachse sehr ehrgeizig war und immer gewinnen wollte. Aber griff er deshalb zu Fouls? Streich weiß: „Das hatte er nicht nötig. Er hat eine technisch feine Klinge geschlagen, das Tackeln war nicht seine große Stärke. Das hat seiner Auffassung vom Fußball auch widersprochen. Bei Dynamo hatte er aber auch Leute wie Udo Schmuck oder Klaus Sammer vor sich – die waren fürs Grobe zuständig. Deswegen konnte ,Dixie’ mit seinen Stärken, der spielerischen Eleganz, mit seiner Offensivkraft sein Spiel aufziehen.“