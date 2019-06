Benfica bestätigt Mega-Angebot für João Félix: Transfer zu Atlético Madrid vor Abschluss

Top-Talent João Félix von Benfica Lissabon steht kurz vor einem Wechsel zu Atlético Madrid. Wie die Portugiesen am späten Mittwochabend mitteilten, haben die Rojiblancos ein Angebot in Höhe von 126 Millionen Euro für den 19-jährigen Stürmer abgegeben. Die Offerte, die über der festgeschriebenen Ablöse in Höhe von 120 Millionen Euro liegt, werde geprüft, so Benfica. Eine Zustimmung der Portugiesen gilt als so gut wie sicher.