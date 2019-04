Nach Gala-Auftritt gegen Eintracht Frankfurt: Das ist Benfica-Juwel Joao Felix

Doch wer ist der junge Mann, der die Herzen der Benfica-Fans so verzückt? Das Mega-Talent stammt aus der Jugend des FC Porto und wechselte bereits im Alter von 16 Jahren in die U17-Mannschaft von Benfica. In der Jugendakademie der "Adler" entwickelte er sich prächtig und wurde im Sommer 2018 erstmals in die Profimannschaft berufen. Seitdem hat er 20 Spiele für Benfica in der portugiesischen Liga NOS absolviert, in denen ihm beachtliche zehn Tore und fünf Vorlagen gelangen.