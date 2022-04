Bitterer Rückschlag für Atlético Madrid: Saison für Joao Felix vorzeitig beendet

"Leider sind die Nachrichten nicht die, die ich erwartet hatte, und ich bin zutiefst traurig, dass ich meinem Team in den verbleibenden Spielen in dieser Saison nicht helfen kann", schrieb Felix dazu am Dienstag auf Instagram. Der 22-Jährige hatte in dieser Spielzeit wettbewerbsübergreifend 35 Partien für seinen Klub bestritten und dabei zehn Tore erzielt.