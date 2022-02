Jobgarantie für Trainer: Deshalb hält Stuttgart-Chef Mislintat weiter zu Matarazzo

VfB Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat hat Trainer Pellegrino Matarazzo trotz der Abstiegsgefahr quasi eine Jobgarantie gegeben. "Fußball ist auch ein Ergebnissport, dem verschließen wir uns nicht. Aber ich darf dagegen rechnen, und das sehe ich täglich in der Arbeit, was passiert in der Kabine, was auf dem Trainingsplatz. Und von daher ist die Aussage ganz klar und hochverdient an Rino, dass - solange ich das zu entschieden habe - wir diesen Weg zusammen weitergehen", sagte Mislintat am Samstag dem TV-Bezahlsender Sky vor dem Heimspiel in der Bundesliga gegen den VfL Bochum.

Anzeige