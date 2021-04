Jochen Breyer: Warum 30 Millionen Euro Ablöse für Trainer Julian Nagelsmann zu wenig sind

Lassen Sie mich mit einer steilen These einsteigen: Die 30 Millionen Euro, die Leipzig offenbar vom FC Bayern für Julian Nagelsmann fordert, sind nicht viel, sondern wenig. Wie ich darauf komme? Gönnen wir uns mal einen Blick in die Gerüchteküche des Spielermarktes. Der FC Arsenal hat angeblich ein Auge auf Dortmunds Dan-Axel Zagadou geworfen, als Ablöse stehen im Raum: 30 Millionen Euro. Dortmund wiederum könnte als Ersatz Wolfsburgs Lacroix holen, der VfL will Berichten zufolge: 30 Millionen Euro.

