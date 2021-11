Jochen Breyer: Vom Abstiegskampf in die Champions League – Ruf von Wolfsburg-Trainer Kohfeldt hat nicht gelitten

Florian Kohfeldt wird sich heute Abend gegen 18.40 Uhr wahrscheinlich nichts anmerken lassen, aber es würde nicht verwundern, sollte er ungläubig den Kopf schütteln. Gegen zwanzig vor sieben wird dann nämlich die Cham­pions-League-Hym­ne in der Wolfsburger Arena laufen, Kohfeldt dürfte sich spätestens in diesem Moment fragen, wie ihm geschehen ist. Vor nicht mal einem halben Jahr wurde er in Bremen entlassen, weil man ihm den letzten Akt im Abstiegskampf nicht mehr zugetraut hatte. Jetzt ist er Trainer in Wolfsburg, weil man ihm offenbar alles zutraut, selbst die europäische Topklasse. Werder steht aktuell auf Platz zehn der 2. Liga und Kohfeldt, der an diesem Absturz beteiligt war, in der Königsklasse an der Seitenlinie. Kurioser geht’s kaum. Anzeige

Genauso kurios ist, dass Kohfeldts Ruf durch den Bremer Niedergang kaum gelitten hat. Auch bei mir nicht. Als Wolfsburg ihn verpflichtete, war ich kein bisschen überrascht. Im Gegenteil, ich hielt die Wahl für logisch. Aber warum eigentlich?

Werders Abstieg lag nicht an Florian Kohfeldt

Wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass Werders Abstieg letztlich eher an einer verfehlten Transferpolitik festgemacht wurde als an Kohfeldt. Der Kader passte offenbar einfach nicht zur (sympathischen) Spielidee des Trainers. Dass dieser zu lange an seinem Offensivfußball festhielt, obwohl er offensichtlich nicht die richtigen Spieler dafür hatte, wird ihm in dieser Lesart sogar auch eher noch positiv ausgelegt, so nach dem Motto: Er wollte eben keinen biederen Ergebnisfußball spielen.

Dass diese Interpretation stimmt und er ein Topcoach ist, kann Kohfeldt jetzt in Wolfsburg beweisen. Am Kader wird’s diesmal auf jeden Fall nicht scheitern, so viel steht fest.