Jochen Breyer: Wie der DFB zwischen Macht und Intrigen einen neuen Geist sucht

Am Freitag wählt der DFB einen neuen Präsidenten. Bundestrainer Hansi Flick sagt: "Ich hoffe, dass es einen Neuanfang gibt." Man kann sich ihm nur anschließen, wobei das Wort "Neuanfang" fast zu klein wirkt. Was der DFB braucht, ist ein umfassender Kultur- und Charakterwandel an der Spitze. Anzeige

In den großen Sportverbänden tummeln sich Funktionäre, denen es nicht in erster Linie (und meist nicht mal in zweiter) um die Werte des Sports geht, sondern um Macht. Das ist nicht neu, doch die letzten Tage haben die Tragweite offengelegt. Ja, der Sport hat auf Putins Angriffskrieg reagiert. Doch wer zierte sich – Überraschung! – am längsten? Die FIFA.

Deren Präsident Infantino hatte sich von Putin 2019 einen Freundschaftsorden verleihen lassen. Zu einem Zeitpunkt, als der Autokrat bereits die Krim annektieren, Regimegegner vergiften sowie syrische Krankenhäuser hatte bombardieren lassen. Den Orden will Infantino nicht zurückgeben. Er hängt womöglich in seinem neuen Haus: in Katar. Dorthin hat Infantino seinen Zweitwohnsitz verlegt. Distanz zu undemokratischen Machthabern? Null Komma null.

Wie beim zweiten großen Sportboss Thomas Bach. Beide stehen für einen Funktionärstypus, der den Sport als Vehikel begreift, um sich an der eigenen Bedeutung, die dieser Sport ihm eingebracht hat, zu berauschen. Und damit zurück zum DFB. Auch hier geht es zu sehr um Macht und Intrigen. Für Fritz Keller, der dieses Gestrüpp lichten wollte, ist der "zentrale Strippenzieher" Rainer Koch. Am Freitag will sich Koch wieder ins Präsidium wählen lassen. Wie auch immer man zu Koch steht: Ein "Neuanfang" geht nur mit neuem Geist – und mit neuem Personal im Präsidium.

