Jochen Breyer über den FA-Cup-Verzicht von Jürgen Klopp und die besonderen Reize des DFB-Pokals

Man stelle sich vor, Hansi Flick hätte vor dem Pokalspiel am Mittwoch gegen Hoffenheim gesagt: "Wir werden nicht da sein." Und er ließe statt seiner Stars die U23 des FC Bayern spielen – Wriedt, Köhn, Welzmüller statt Kimmich, Müller, Lewandowski. Undenkbar? Undenkbar!

In England passiert genau das am Dienstag. Der FC Liverpool spielt sein Pokalduell gegen Shrewsbury Town mit der U23, Trainer Jürgen Klopp wird nicht mal selbst dabei sein. Warum? Um seine Spieler zu schützen. Die Zahl der Pflichtspiele ist in England viel höher als bei uns – neben der Liga mit 20 Teams gibt es zwei Pokale: FA Cup und League Cup. Liverpool hat bis heute schon 38 Pflichtspiele bestritten. Zum Vergleich: die Bayern "nur" 28.