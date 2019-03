Jochen Breyer: Kai Havertz kann zur wichtigsten Figur im DFB-Team werden

Ich war selten so gespannt vor einer Länderspielwoche wie vor dieser. Es ist zwar „nur“ ein neues Länderspieljahr, das am Mittwoch gegen Serbien beginnt, aber in Wahrheit beginnt da natürlich viel mehr: eine „neue“ Nationalelf. Nur noch vier Spieler, die beim WM-Auftakt in Russland gegen Mexiko in der Startelf standen, sind dabei (Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Timo Werner).

Welche Spieler übernehmen nun Verantwortung?

Eine der spannendsten Fragen lautet: Welche Spieler übernehmen nun die Verantwortung? Keiner kann sich mehr hinter den Weltmeistern Thomas Müller, Mats Hummels, Jérôme Boateng verstecken. Aus meiner Sicht läuft alles auf Kimmich hinaus. Nicht nur, weil er auf dem Feld eine zentrale Rolle als Sechser bekleidet, sondern auch weil er charakterlich alles mitbringt: auf und außerhalb des Platzes, wie unter anderem seine mutige Stilkritik am Bundestrainer nach dem Abschied der drei Weltmeister beweist. Neben Kimmich hängt für mich in Zukunft am meisten von Kai Havertz ab: Er dürfte in ein, zwei Jahren spielerisch der neue Fixpunkt sein. Sollte er darüber hinaus auch als Persönlichkeit Verantwortung übernehmen, könnte er zur wichtigsten Figur dieser neuen Mannschaft werden.

Die Torhüterfrage: Joachim Löw steht vor einer schwierigen Entscheidung

Und was wird aus den Last Weltmeistern standing? Manuel Neuer und Toni Kroos haben den Umbruch überstanden, kämpfen aber beide mit der eigenen Form. Vor allem bei Neuer steht Joachim Löw vor einer schwierigen Entscheidung: Als Typ (und Kapitän) ist Neuer wichtig. Als Torwart ist Marc-André ter Stegen aktuell stärker. Wie gesagt: Es war selten so spannend zum Start in ein neues Länderspieljahr ...

