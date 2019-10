Jochen Breyer verrät: Das kann der Fußball vom Tischtennis lernen

Kennen Sie den TSV Bad Königshofen? Nein? Muss Ihnen nicht peinlich sein. Aber es wird höchste Zeit, dass sich das ändert. Der TSV Bad Königshofen 1861 aus dem 6000-Seelen-Ort in Unterfranken hat ein Tischtennis-Märchen geschrieben : Er ist in sieben Jahren von der Landesliga in die Tischtennis-Bundesliga durchmarschiert und spielt dort nun vorne mit.

Doch das ist nicht das einzige, was mich als Fußball-Fan etwas wehmütig gemacht hat, als ich am Sonntag zum ersten Mal ein Tischtennis-Bundesliga-Spiel besuchte: Bad Königshofen gegen den Rekordmeister Düsseldorf um Timo Boll. 1200 Zuschauer waren da, die Stimmung fantastisch. Statt den Gegner auszupfeifen, gab es Sprechchöre für Timo Boll. Im Fußball unvorstellbar. Im wichtigen dritten Spiel hatte ein Königshofer Spieler, Filip Zeljko, Satzball, der Düsseldorfer Kontrahent schlug ins Aus, der Satz wäre also an Zeljko gegangen, doch der hob die Hand und sagte dem Schiedsrichter, dass der Ball noch die Kante berührt habe. Statt Satz für Zeljko also Punkt für den Gegner. In einem entscheidenden Meisterschaftsspiel wohlgemerkt, Dritter gegen Zweiter der Liga. Wäre so etwas im Fußball denkbar?