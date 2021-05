Jochen Breyer zum Bundesliga-Finale: Hohe Marktwerte sind kein Garant für Erfolg

Wenn man nach diesem dramatischen, emotionalen, aus Fußball-Romantiker-Sicht traurigen Bundesliga-Finale (tschüss, Werder!) mal mit nüchternem Blick und etwas Abstand auf die Abschlusstabelle schaut, so lassen sich zwei Erkenntnisse aus dieser Saison gewinnen. Erstens: Geld ist der alles entscheidende Faktor in der Bundesliga. Und zweitens: Geld ist nicht der alles entscheidende Faktor in der Bundesliga.

