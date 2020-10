Jochen Breyer über die Kritik an Bundestrainer Joachim Löw: Die Debatte ist unverständlich

Knapp sechs Wochen ist es her, dass Per Mertesacker und ich uns perplex anschauten. War dieser Mann, der da vor unserem Mikro stand und sich in Rage redete, wirklich Joachim Löw? Konnte das sein? Jener Bundestrainer, der sonst buddhagleich über den Dingen steht? Ja, es war Löw, und er hielt für seine Verhältnisse eine Art Wutrede: gegen seinen Arbeitgeber DFB und die UEFA, wegen des vollgepackten Terminkalenders. Per sagte danach zu mir: "So habe ich ihn noch nie erlebt."