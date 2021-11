Jochen Breyer: Manuel Neuer und die kleine Gehässigkeit vor dem Topspiel gegen den BVB

Manuel Neuer hat mit Blick auf das Spitzenspiel gegen den BVB am Samstag (18.30 Uhr, Sky) einen Satz gesagt, der harmlos klingt, aber beim genaueren Hinhören eine Gehässigkeit beinhaltet: „Wir freuen uns auf dieses Duell, das ist ein Klassiker in Deutschland und dass es wirklich wieder um was geht, das hatten wir nicht immer.“

Jetzt ist das anders, zumindest auf dem Papier: Der BVB liegt nur einen Punkt zurück, Erling Haaland ist wieder fit und die Bayern haben diverse Betriebsklimakrisen (Impfen, Katar) am Hals. Das heißt nicht, dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird, aber sagen wir es mal so: Sollte der BVB die Dauerdominanz der Bayern ins Wanken bringen wollen, müsste er sie mal wieder schlagen. So wie 2018, in jener Saison, als er zu Hause 3:2 siegte und nur um Haaresbreite die Meisterschaft verpasste. Allein das, ein Meisterrennen, das bis zum letzten Spieltag offen ist, würde der Liga guttun. Sieht wahrscheinlich sogar Manuel Neuer so.

