Jochen Breyer: Hannover-Trainer Thomas Doll ist an seinem eigenen Auftritt gescheitert

Als Thomas Doll vor acht Wochen in Hannover als neuer Trainer vorgestellt wurde, habe ich mich sehr gefreut. Nicht nur, weil ich ein großer Fan von ihm als Spieler war, sondern auch, weil ich die Geschichte klasse fand: Ein Trainer, der in der Bundesliga keinen Job mehr findet, geht ins Ausland, bildet sich fort, hat Erfolg und bekommt daraufhin doch noch mal die Chance in der Bundesliga. Eine schöne und seltene Comeback-Story.

Von Rangnick bis Doll: Die 96-Trainer seit dem Wiederaufstieg in der Galerie Ralf Rangnick (Juli 2001-März 2004): Wo wäre Hannover 96 wohl heute ohne ihn? In überragender Manier stiegen die Roten im Jahr 2002 mit Rangnick nach 13-jähriger Abstinenz wieder in die Eliteliga auf. Im ersten Bundesliga-Jahr feierte Rangnick in Hannover noch den Klassenerhalt - in der dritten Saison seiner Amtszeit war dann Schluss für den Mann aus Backnang. Eine 0:1-Pleite am Gladbacher Bökelberg bedeutete das Ende für Rangnick. ©

Anzeige

LESENSWERT

Die Comeback-Story von Doll wird kein Happy End haben

Zwei Monate später allerdings scheint klar: Die Comeback-Story wird kein Happy End haben. Und das Traurigste daran ist nicht mal die sportliche Bilanz (sieben Pleiten in acht Spielen), sondern eher die Art und Weise, wie Doll mit der eigenen Mannschaft umgeht. Schon nach dem zweiten Spiel (in Hoffenheim) warf er den Spielern „Versagen“ und einen „blutleeren Auftritt“ vor. Nach dem vierten Spiel (in Stuttgart) sprach er von einem „Grottenkick“, der „zum Schämen“ gewesen sei und „mit Bundesliga nichts zu tun“ habe. Fast jede Woche ein neues Misstrauensvotum gegen das eigene Team – holt man so seine sichtbar verunsicherten Spieler aus dem mentalen Loch?

Schließlich sagte Doll nach dem sechsten Spiel (gegen Leverkusen): „Ich gehe jetzt gleich zur Pressekonferenz, da muss ich wieder dem Gegner gratulieren. Das kenne ich eigentlich gar nicht.“ Als sei das alles unter seiner Würde und er, Thomas Doll, das Opfer einer bundesligauntauglichen Mannschaft.

Doll am eigenen Auftritt gescheitert

Dass Hannover nun vom eigenen Plan abrückt und Doll im Fall des Abstiegs den Neuanfang wohl doch nicht betreuen lassen will, verwundert nicht. Sollte seine Zeit bei 96 bald zu Ende gehen, so wird er nicht allein am Auftreten der Mannschaft gescheitert sein, sondern vor allem an seinem eigenen.

Immer dienstags wechseln sich an dieser Stelle Bestseller-Autor Ronald Reng, Kulttrainer Hans Meyer, Ex-Schiedsrichter Babak Rafati, Sky-Kommentator Wolff Fuss und Jochen Breyer, Moderator des ZDF-„Sportstudios“, mit Meinungsbeiträgen ab. Sie sind alle Kolum­nisten des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND).

Mehr anzeigen

ANZEIGE: 4-teiliges Trainingsset zum halben Preis! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.