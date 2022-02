ZDF-Moderator Jochen Breyer über Kritik an Olympia-Übertragung: Wir können die "Show" enttarnen

Das Sportjahr 2022 beginnt mit derselben Frage, mit der es auch enden wird: Sollten wir ein Sportfest schauen, das in einem Land stattfindet, in dem die Menschenrechte verletzt werden? Und vor allem: Sollten wir als ZDF sie wirklich übertragen? Anzeige

Jetzt die Olympischen Winterspiele in Peking, im Winter die Fußball-WM in Katar. Ich werde in diesen Tagen häufig gefragt: "Müsstet ihr solche Events nicht eigentlich boykottieren?"

Ich gebe zu, die Frage treibt mich als Journalist sehr um, ich habe keine einfache Antwort. Zunächst mal: Als öffentlich-rechtlicher Sender ist es unser Auftrag, über Ereignisse von erheblicher Bedeutung zu berichten. Daher boykottieren wir nicht. Aber klar, man könnte argumentieren: Dann berichtet doch in euren Nachrichtensendungen, aber kauft keine Übertragungsrechte und sendet nicht tagelang live. Berechtigter Einwand. Denn eins ist klar, so ehrlich müssen wir sein: Natürlich sind wir, wenn wir die hochglanzpolierten Bilder aus China und Katar übertragen, ein Werkzeug in der großen ­Sports­wa­shing-Propagandamaschinerie.



Nur: Wir können diesen Bildern eben auch etwas entgegensetzen, wir können sie kritisch einordnen. Wir können die Aufmerksamkeit, die solche Sportübertragungen generieren, nutzen, um auf die Missstände hinzuweisen. Wir können die "Show" enttarnen. Genau das ist die Aufgabe von Journalismus. Und genau darauf legen wir als öffentlich-rechtliche Sender einen großen Wert.

Würden das andere Sender genauso machen? Würde, nur als Beispiel, Amazon Prime eine WM in Katar ähnlich kritisch begleiten? Oder würde ein solcher Sender nicht vielmehr versuchen, das "Produkt", das er in Form der teuren Senderechte gekauft hat, möglichst positiv zu vermarkten? Wir öffentlich-rechtliche Sender müssen nicht nur Werbung für das "Produkt" machen, sondern können auch die Schattenseiten beleuchten.

Manchen ist das sogar zu viel. Als ich vor den Spielen mit DOSB-Chef Weikert im Sportstudio ausführlich über die Menschenrechtsverletzungen in China diskutierte, gab es auf Twitter einige Stimmen, die sagten: Mensch, Sportstudio, ihr seid eine Sportsendung, hört auf, ständig über Politik zu sprechen. Das sehe ich anders. Nur über Sport zu reden, wäre genau das, was sich ein Gastgeberregime wie in China von uns wünschen würde: dass wir den "Zauber" kritiklos übertragen. Den Zauber zeigen, den faulen Zauber benennen – das ist aus meiner Sicht unsere Aufgabe.

Und was sollten wir als Sportfans tun? Ich habe das ganze Wochenende Olympia durchgebingt und mich sehr an den Leistungen der Athletinnen und Athleten erfreut. Das aber muss jeder für sich selbst entscheiden. Dabei sein ist alles: Das olympische Motto gilt für die Sportler, nicht für die Fans.