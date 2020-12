Jochen Breyer über die Ausgangslage in der Champions League: Wie gut ist die Bundesliga international?

Wenn RB Leipzig heute Abend in sein "Endspiel" gegen Manchester United geht, drückt gut 400 Kilometer südlich, im Großraum München, jemand die Daumen: Thomas Müller. Nach dem Spektakel gegen die Leipziger am Samstag ratschte (wie man das in Bayern nennt) der Oberbayer Müller mit dem gebürtigen Oberbayern Julian Nagelsmann und verriet danach, was er zu ihm gesagt hatte: "Ich habe ihm viel Glück für Dienstag gewünscht", denn ein RB-Sieg wäre "ganz wichtig für den deutschen Fußball." Anzeige

Der steht auf den ersten Blick vor dem Gruppenfinale der Champions League sehr beachtlich da: Bayern ist schon Erster, der BVB sicher im Achtelfinale, mit einem Sieg in St. Petersburg ebenfalls auf Platz 1. Soweit, so erwartbar. Was nicht zu erwarten war: Gladbach ist vor dem letzten Duell Tabellenführer – nicht Real Madrid, nicht Inter Mailand! Wer hätte darauf gewettet? Und: RB Leipzig ist punktgleich, also auf Augenhöhe mit Schwergewichten wie Paris St. Germain und Manchester United. Respekt!

Auf den zweiten Blick könnte dieses schöne Bild leider in sich zusammenfallen, Gladbach bei einer Pleite noch auf Platz 3 abrutschen. RB muss United schlagen, um sicher weiter zu kommen. Das Hinspiel endete 0:5. Würden am Ende nur die Bayern und Dortmund ins Achtelfinale einziehen, wäre das für die Bundesliga eine Enttäuschung. Heißt also: Heute in Leipzig und morgen in Madrid entscheidet sich, wie der deutsche Fußball wirklich dasteht. Nicht nur Thomas Müller drückt die Daumen.