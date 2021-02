Jochen Breyer: Bayern-Star Thomas Müller gehört in die Nationalmannschaft

Wenn ich Länderspiele im ZDF moderiere, bekomme ich immer sehr viele Nachrichten von Zuschauerinnen und Zuschauern über Instagram. Sie schreiben dann, ob ihnen mein Sakko (selten polarisierend), meine Frisur (häufig polarisierend) oder meine Moderation (mal so, mal so) gefallen hat oder nicht. Ich mag dieses direkte Feedback. Besonders viele Nachrichten bekam ich im September nach einem Interview mit Joachim Löw.

Thomas Müller gehört in die Nationalmannschaft

Meine Meinung ist: Müller gehört ins Nationalteam. Erstens: aus sportlichen Gründen. Zweitens: weil er genau der Kommunikator ist, der dem Team in den letzten Spielen so massiv gefehlt hat. Drittens: weil er gute Laune in eine Mannschaft bringen kann. Der Einzige, den das ewige Thema offenbar nicht nervt, ist Müller selbst. Er schmunzelt meist, antwortet schelmisch, egal, wie häufig er gefragt wird. Im Grunde sollte man Müller also, viertens, allein schon für die launigen Interviews nach den Spielen und seine Leidensfähigkeit bei eintönigen Fragen von uns Journalisten mitnehmen. Auch in dieser Disziplin ist keiner formstärker als er.