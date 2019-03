Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider erklärt: Deshalb musste Tedesco trotz Job-Zusage gehen

Am Donnerstag, zwei Tage vor dem Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig, war es soweit: Schalke-Trainer Domenico Tedesco wurde vom neuen Sportvorstand Jochen Schneider beurlaubt. Dabei leitete der 33-Jährige, der im Jahr zuvor noch mit Schalke 04 Vizemeister wurde, am Morgen sogar noch das Training. Im Gespräch mit der Sport Bild hat Schneider nun erklärt, warum er bei der Tedesco-Freistellung das Gefühl bekam, dass er sofort handeln musste - und das trotz Job-Zusage am Abend davor.

Schneider erklärt: Deshalb musste Domenico Tedesco bei Schalke 04 gehen

Kurzer Rückblick: Seit der offiziellen Vorstellung Schneiders am 5. März verlor Schalke mit Trainer Tedesco alle Spiele (2:4 bei Werder Bremen, 0:7 bei Manchester City). Nach der Bremen-Pleite hatte Schneider noch gesagt: "Wir brauchen eine Trendwende in der Leistung. Die haben wir heute gesehen." Wie der ehemalige sportliche Leiter von RB Leipzig nun im Interview mit der Sport Bild verriet, habe er seinem Trainer Tedesco in einem Gespräch am Abend nach dem Champions-League-Debakel in Manchester erneut sein Vertrauen ausgesprochen: "*Dabei habe ich ihm gesagt: 'Wir gehen mit dir ins Leipzig-Spiel. Es bleibt so.'", sagte Schneider. Deshalb habe Tedesco auch das Schalke-Training am Morgen geleitet.*

Doch Schneider machte einen Rückzieher - und ersetzte Tedesco noch am gleichen Tag mit Jahrhundert-Trainer Huub Stevens und Mike Büskens, die bis Ende der Saison Schalke 04 vor dem Abstieg in die 2. Liga retten sollen. Schneider erklärte nun, warum: "Die Stimmung insgesamt war am Donnerstagmorgen in allen Bereichen so niedergeschlagen, dass ich das Gefühl bekam, wir müssen sofort handeln", so der neue Schalke-Boss, der über einen "absolut fairen und transparenten Austausch" mit Tedesco sprach. Scheider traut dem Ex-Schalke-Coach trotzdem eine große Zukunft zu: "Er bringt alle fachlichen Qualitäten mit, hat Visionen, kann Menschen begeistern, arbeitet akribisch und gibt immer Vollgas. Darüber hinaus ist er ein feiner Kerl", lobte der S04-Sportvorstand.

Schalke-Boss Schneider warnt: "Das Gefährliche ist, wenn Außenstehende glauben, Schalke sei zu groß, um abzusteigen"

Vor allem die "sportlich prekäre" Situation habe zum Tedesco-Aus geführt, so Schneider. Die aktuelle sportliche Situation (Schalke ist 15. der Bundesliga mit drei Punkten Abstand auf Relegationsrang 16) sei "sehr bedrohlich. Das Gefährliche ist, wenn Außenstehende glauben, Schalke sei zu groß, um abzusteigen. Das dachte man vor drei Jahren auch über den VfB Stuttgart". Sein Ex-Verein stieg 2016 schließlich ab.

Schalke 04 plane bereits auch für Liga zwei, wie Finanzvorstand Peter Peters zuletzt in einem Interview mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung verriet. Er sprach davon, dass die Gelenkirchener an einem "Parallel-Plan" für die 2. Bundesliga arbeiten.

