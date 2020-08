Perfekt! Ehemaliger englischer Nationaltorhüter Joe Hart wechselt zu Tottenham Hotspur

Der frühere englische Nationaltorwart Joe Hart wechselt innerhalb der Premier League vom FC Burnley zu Tottenham Hotspur . Der 33-Jährige unterschrieb in London einen Vertrag bis zum Sommer 2022. Das gaben die Spurs am Dienstag bekannt. Der erfahrene Torhüter soll zusammen mit Ersatzkeeper Paulo Gazzaniga um den Platz hinter Stammtorwart Hugo Lloris konkurrieren.

Hart absolvierte 75 Einsätze für die englische Nationalmannschaft. Von 2006 bis 2018 stand er bei Manchester City unter Vertrag. Mit dem Klub gewann er zweimal die Meisterschaft, zweimal den Ligapokal und einmal den FA Cup. Als Pep Guardiola 2016 das Traineramt bei ManCity übernahm, verlor Hart seinen Stammplatz, wurde erst an den FC Turin und dann an West Ham United verliehen. Sein anschließender Vertrag beim FC Burnley endete im vergangenen Juni. Für den Klub kam Hart zuletzt im Dezember 2018 in der Premier League zum Einsatz. In der vergangenen Saison blieb er ohne Ligaspiel.