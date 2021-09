Vierte Leihe von Pohjanpalo perfekt: Bayer Leverkusen gibt Stürmer an Caykur Rizespor ab

Stürmer Joel Pohjanpalo verlässt Bayer Leverkusen zum vierten Mal seit 2014 auf Leihbasis. Wie die Werkself am Sonntagabend bekanntgab, wechselt der finnische Nationalspieler bis zum Ende der laufenden Spielzeit zum türkischen Erstligisten Caykur Rizesport. Gleichzeitig verlängerte Leverkusen den ursprünglich bis 2022 befristeten Vertrag des 26 Jahre alten Angreifers bis 2023.

Pohjanpalo war 2013 von HJK Helsinki zu Bayer gekommen und galt damals als großes Talent. Wirklich durchsetzen konnte er sich bei den Rheinländern jedoch nicht, so dass er sich immer wieder bei anderen Klubs beweisen musste. Er spielte bisher auf Leihbasis bei Fortuna Düsseldorf, beim Hamburger SV und in der vergangenen Saison bei Union Berlin. Bei den Köpenickern war er auf 20 Bundesliga -Einsätze und sechs Tore gekommen.

Sein neuer Klub Rizespor steht in der türkischen Süper Lig nach drei Spieltagen auf dem 18. Platz und ist in dieser Saison noch ohne Sieg. Das Transferfenster in der Türkei ist noch bis zum 8. September geöffnet.