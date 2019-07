Rekordablöse: Joelinton wechselt von der TSG Hoffenheim zu Newcastle United

Joelinton verlässt die TSG Hoffenheim ! Der brasilianische Topstürmer schließt sich zur neuen Saison dem englischen Premier-League-Klub Newcastle United an. Das gaben die Nordwest-Engländer am Mittwoch bekannt. Der Wechsel hatte sich bereits in den vergangenen Wochen angebahnt.

Thorgan Hazard, Lucas Hernández, Hannes Wolf un Julian Brandt - nur vier Spieler, die in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen werden. Der SPORT BUZZER zeigt die Sommertransfers der deutschen Erstligisten! ©

Joelinton war vor vier Jahren aus Recife in die Bundesliga gewechselt und hatte im vergangenen Jahr seinen Durchbruch geschafft. In der vergangenen Saison gelangen dem bulligen Angreifer wettbewerbsübergreifend elf Tore, neun weitere legte er für seine Teamkollegen auf. "Ich weiß, was ich der TSG Hoffenheim zu verdanken habe. Die Verantwortlichen haben mir in einem nahezu perfekten Umfeld immer viel Vertrauen entgegengebracht", erklärte Joelinton auf der Hoffenheimer Homepage. "In der Premier League zu spielen ist für mich auch die Erfüllung eines sportlichen Traums."