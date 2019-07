Brutale Attacke auf Ex-Hannover-Trainer Stendel: England-Rüpel Joey Barton angeklagt

Er war in England als Skandal-Profi bekannt und gefürchtet - daran hat sich offenbar auch nach dem Karriereende nichts geändert. Nun hat Joey Barton wieder Ärger am Hals - weil der 36-Jährige, der inzwischen als Trainer von Drittligist Fleetwood Town arbeitet, im April seinen deutschen Kollegen Daniel Stendel tätlich angegriffen haben soll . Wie am Mittwoch bekannt wurde, wird Barton offiziell wegen Körperverletzung angeklagt und muss sich vor Gericht verantworten..

Was war passiert? Schon kurz nach dem Abpfiff der Partie durch Schiedsrichter Seb Stockbridge kam es zu einem Wortgefecht zwischen Stendel und Barton. Beim Gang in die Kabinen flogen dann offenbar die Fäuste. Barton war wohl gefrustet, nachdem seine Mannschaft in Unterzahl die vielleicht letzte Chance verpasst hatte, mit einem Sieg noch in Richtung Playoffs zu springen.