Details im Prügel-Skandal: Barton soll Stendel blutig geschlagen haben

England diskutiert über Joey Barton - und seine mutmaßliche Attacke auf seinen deutschen Trainer-Kollegen Daniel Stendel. Nach dem Drittliga-Spiel zwischen Fleetwood Town und dem FC Barnsley (2:4) soll der ehemalige englische Nationalspieler Barnsleys Coach regelrecht verprügelt haben. Der SPORT BUZZER berichtete am Samstag über den mutmaßlichen tätlichen Angriff , den Barnsleys Stürmer Cauley Woodrow mit einem Tweet öffentlich gemacht hatte.

Zeugen: Barton schlug Stendel heftig auf den Rücken

Barton habe Stendel laut Daily Mail so heftig auf den Rücken geschlagen, dass der 40-Jährige kopfüber in einen Metallpoller im Spielertunnel fiel und sich dabei seine Schneidezähne schwer beschädigte. Stendel habe aus dem Gesicht geblutet und sei nach dem Vorfall "sichtlich erschrocken" gewesen, hieß es in dem Bericht weiter, der sich auf Aussagen von Augenzeugen beruft.